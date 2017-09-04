7 сентября в КЦ «Порт» состоится выставка художника и дизайнера Ивана Демьяненко

В четверг, 7 сентября состоится выставка художника и дизайнера Ивана Демьяненко. В его экспозицию войдут такие виды работ, как графика, живопись, декоративно-прикладное искусство (керамика), фотография, видео-арт.

Начало мероприятия в 19:00. На открытии вас ждет: знакомство с художником и его творчеством, экскурсия по экспозиции от автора, мастер-класс по изготовлению стилизованной открытки «Flower card», показ авторского видео-арта.

Стоимость входного билета: 100 рублей.

Справка: Иван Владимирович Демьяненко – художник и дизайнер, преподаватель факультета искусств и дизайна Нижневартовского государственного гуманитарного университета. Окончил Ханты-Мансийский колледж искусств и Ханты-Мансийский институт дизайна и прикладных искусств (Филиал Уральской государственной архитектурной художественной академии), с 2000 года является участником многочисленных пленэров, выставок, фестивалей и конкурсов различного уровня, автором собственных проектов.

В его экспозицию войдут такие виды работ, как графика, живопись, декоративно-прикладное искусство (керамика), фотография, видео-арт.