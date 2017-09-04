В Сургуте дочери фронтовика вручили потерявшуюся 70 лет назад награду отца

В Сургуте спустя 70 с лишним лет дочери ветерана Великой Отечественной войны вернули утерянную награду отца. Разведчик партизанского отряда особого назначения Николай Шипа, не дождался этого дня - он ушел из жизни почти десять лет назад. Награду, а вернее, удостоверение, подтверждающее ее присуждение участнику войны, накануне вручили дочери ветерана – Галине Волошиной.

«По рассказам папы я знала, что он был представлен в высокой награде – ордену Отечественной I степени (орден Отечественной войны II степени у него уже был), но ему его не вручили, – рассказывает Галина Волошина. – Отец служил разведчиком в партизанском отряде, а в сорок четвертом, когда пересекли границу СССР, отряд вошел в состав 4-го Украинского фронта. Это произошло на территории Чехословакии. Отец там закончил войну и потом еще четыре года служил под Киевом. О войне он рассказывал мало, не любил вспоминать то время. Я помню, как в семидесятых годах он обращался в военкомат насчет ордена, но ему отказали, причем в грубой форме. В те годы очень многие фронтовики были живы, и отношение к ним было другое. Отец был скромным человеком, он не считал, что совершил подвиг, всегда говорил, что главная для него награда – не ордена, а то, что остался жив».

Галина Волошина, найдя подтверждение подвига своего отца, обратилась в городской военкомат. Специалисты отдела льготной категории городского военкомата направили дополнительный запрос в Минобороны РФ. В ходе проверки архивов было установлено, что рядовой Николай Шипа еще 21 февраля 1944 года приказом командования 4-го Украинского фронта был представлен к награде – ордену Отечественной войны I степени.