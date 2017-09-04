В Нефтеюганске пройдет Кубок Югры по трофи-рейду

В Нефтеюганске на территории Регионального молодежного центра Югры в новом аэропорту 9 сентября пройдет открытый Кубок Югры по трофи-рейду «По следам Первопроходцев». Прием заявок на участие в соревнованиях по бездорожью уже стартовал.

Участниками могут стать экипажи полноприводных автомобилей, созданных самостоятельно или приобретенных у производителя, участники должны иметь водительское удостоверение категории «А ,В».

Во время соревнований участникам предстоит преодолеть бездорожье, успешно пройти все спецучастки и выполнить задания всех соревновательных этапов. Турнир пройдет по маршруту протяжённостью до 50 км, состоящего из кольцевого участка. В задачи экипажей входит прохождение всех промежуточных контрольных пунктов, при этом им необходимо финишировать не последними.

Открытие соревнований состоится в 9 часов 30 минут. Заявку необходимо направлять по адресу kornilov868@mail.ru.