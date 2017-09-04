В Югре пройдет окружной конкурс-фестиваль землячеств

В Югре на средства президентского гранта пройдет окружной конкурс-фестиваль землячеств. С проектом фестиваля на грант первого лица государства заявился совет молодежи Белоярского района, в итоге получив более 600 тысяч рублей на его реализацию. Кстати, по замыслу организаторов «Окружной конкурс-фестиваль землячеств» будет проходить ежегодно, привлекая участников со всего региона.

Общественная организация ставит перед собой две цели: гармонизация межэтнического и межконфессионального взаимодействия и формирование идей дружбы народов, а также определение границ, плотности, состава и массовости землячеств Югры, привлечение их к вопросам развития инфраструктуры территорий. Для определения победителей жюри будет оценивать землячества по ряду направлений.

«Мы имеем хороший опыт работы в сфере межнационального согласия. У нас наладилось тесное взаимодействие с национальными общественными организациями. Мы – участники многих всероссийских площадок, посвященных данной тематике», – рассказала руководитель проекта Наталья Бобрешова.