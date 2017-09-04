Ассанж считает, что Трамп может лишиться своего поста в случае отказа от торговли с Китаем

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, считает что, если президент США Дональд Трамп заблокирует торговлю с Китаем, то лишится своего поста, сообщают «Ведомости».

«90 процентов торговли КНДР ведется с Китаем. Если Трамп перекроет торговлю США с Китаем в $650 млрд, то будет немедленно смещен»,— написал Ассанж на своей странице в Twitter.

Это сообщение Ассанж написал в ответ на заявление Трампа. «США наряду с другими вариантами рассматривают возможность прекращения всех торговых отношений с любой страной, которая ведет бизнес с Северной Кореей», – написал Трамп в воскресенье на своей странице в Twitter.

Ранее Трамп в ответ на ядерное испытание КНДР обещал разорвать торговые связи со всеми, кто ведет дела с Северной Кореей.

Напомним, что в середине августа Трамп поручил торговому представителю Роберту Лайтхайзеру изучить возможные нарушения интеллектуальных прав американских компаний со стороны Китая. Тогда чиновники Белого дома оценили объем хищения интеллектуальной собственности в $600 миллиардов.