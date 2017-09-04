США готовы использовать ядерное оружие против КНДР

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с премьер-министром Японии Синдзо Абэ заявил, что США готовы применить ядерное оружие против КНДР в случае необходимости, сообщает «ТАСС» со ссылкой на пресс-службу белого дома.

«Президент Трамп подтвердил обязательство» защищать континентальную часть США, другие американские территории «и союзников с применением полного спектра дипломатических, обычных и ядерных возможностей» имеющихся в распоряжении Вашингтона. Американский и японский лидеры провели второй за сутки телефонный разговор, «чтобы обсудить предполагаемое испытание водородной бомбы в Северной Корее», отмечает Белый дом.

Таким образом, по итогам встречи, Трамп и Абэ утвердили «нерушимые оборонные обязательства двух стран» друг перед другом.

Напомним, что Северная Корея официально объявила об успешном испытании водородной бомбы.