В Сургуте пройдет фестиваль граффити и стрит-арта «Гаражи», организаторами проекта выступают – школа граффити «Гаражи» и культурный центр «Порт». В рамках программы с 4 по 17 сентября стрит-арт художники, дизайнеры, любители паркура, велосипедного экстрима, стритболисты, роллеры, представители спортивно-молодежного движения воркаут поделятся своими увлечениями, знаниями и умениями с горожанами. Мероприятие пройдет в культурном центре «Порт», ул Майская 10.

Открытие фестиваля состоится во вторник (5 сентября) в 18:00.

8 сентября, пятница:

19:00 – Лекторий по реализации творческих проектов, спикеры:

Юрий Семенков «Этапы создания творческого проекта»;

Булат Сайфуллин «Как искать место для творческого проекта»;

Булат Сайфуллин «Поиск партнеров и финансирования».

9 сентября, суббота:

13:00 – «Конвейер стрит-арт-проектов».

Гости фестиваля, независимо от уровня подготовки, могут попробовать свои силы и творческие способности в разработке собственных стрит-арт проектов и презентовать их. Авторы лучших идей получат реальную помощь в их реализации.

19:00 – Вечерний фристайл «Скетчи на ночь».

Современные стрит-арт художники на глазах у зрителей создадут оригинальные наброски, эскизы и сюжеты в свободном стиле, поэкспериментируют с техниками и цветами, используя выразительные средства художественного языка.

16 сентября, суббота:

16:00 – Закрытие фестиваля в формате опен-эйр.

Подведение итогов, концертные номера от рэп-исполнителей и виртуозных танцоров по направлениям хип-хоп, хаус, брейк данс, выступление диджеев, мастер-классы по граффити, стрит-арту и созданию арт-объектов, скетч-баттл.

Подробности по телефону: 60-90-16, 24-25-62