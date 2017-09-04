СБ ООН экстренно соберется в понедельник из-за ядерных испытаний КНДР

Члены СБ ООН в понедельник проведут заседание для обсуждения северокорейской проблемы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на американское постпредство.

"Постпред США Никки Хэйли и ее коллеги из Японии, Франции, Великобритании и Южной Кореи попросили провести заседание СБ ООН в связи с очередным ядерным испытанием в КНДР", - говорится в коммюнике постпредства.

Планируется, что заседание начнется в 17:00 по московскому времени.

В ночь на воскресенье Северная Корея объявила об успешном испытании водородной бомбы. Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило, что испытанный заряд может быть установлен на баллистическую ракету, которая способна долететь до территорий США на Тихом океане, в том числе до военной базы на острове Гуам. Перед объявлением КНДР сейсмологические службы нескольких стран зарегистрировали искусственные подземные толчки на глубине ноль километров с эпицентром на северо-востоке КНДР.