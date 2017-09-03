Владимир Путин и Си Цзиньпин обсудили развитие российско-китайских отношений

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили ход реализации двусторонних договоренностей, которые были достигнуты во время июльского визита китайского лидера в Москву. Беседа глав двух государств состоялась в канун саммита БРИКС, который пройдет в городе Сямэнь 4-5 сентября.

"Я очень рад возможности обменяться с вами мнениями о том, как исполняются планы, которые мы с вами наметили во время вашего визита в июле в Москву", - обратился Путин к Си Цзиньпину. Российский президент подчеркнул, что тогда в Москве "состоялись очень содержательные переговоры".

Председатель КНР согласился с такой оценкой, отметив, что в ходе того визита удалось обсудить и двусторонние отношения и международные проблемы. "Отрадно, что наши министерства и ведомства работают над реализацией всех договоренностей и добиваются результатов", - сказал Си Цзиньпин.