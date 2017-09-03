МИД призвал США вернуть российскую дипсобственность

Министерство иностранных дел России обвинило власти США в захвате зданий генконсульства в Сан-Франциско и торгпредств в Вашингтоне и Нью-Йорке, сообщает «Ведомости». В МИДе отметили, что эти объекты «находятся в российской собственности и обладают дипломатическим иммунитетом».

«Расцениваем произошедшее как откровенно враждебный акт, грубейшее нарушение Вашингтоном международного права, включая Венские конвенции о дипломатических и консульских отношениях, двустороннюю Консульскую конвенцию», — говорится в сообщении МИДа.

В захваченных зданиях теперь хозяйничают спецслужбы США при поддержке вооруженной полиции, добавили в ведомстве. «Призываем американские власти одуматься и немедленно вернуть российские дипломатические объекты», — заявили в МИДе.