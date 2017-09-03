В Москве на митинг у посольства Мьянмы собралось несколько сотен мусульман

В центре Москвы проходит несогласованная акция мусульман, сообщает «Интерфакс». Люди собрались около посольства Мьянмы на Большой Никитской, чтобы выразить протест против действий властей этой станы в отношении своих единоверцев.

В районе посольства находится не менее 20 полицейских автозаков, а также одна бронемашина. Несколько десятков сотрудников полиции и бойцов ОМОНа в полной защитной экипировке, в шлемах и бронежилетах выстроились в цепь, ограничив подход к посольству с обеих сторон Большой Никитской улицы. За первым рядом правоохранителей также стоят бойцы со щитами.

Ситуация в Мьянме обострилась в конце августа, когда начали происходить столкновения между буддистами и мусульманами - представителями народа рохинджа. В результате погибли более 400 человек. По меньшей мере 18,5 тыс. мусульман бежали в Бангладеш. Согласно данным ООН, число мусульманских беженцев может составлять до 28 тыс.

Обеспокоенность в связи с ситуацией в Мьянме МИД сегодня МИД России.