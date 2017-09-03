Путин поздравил работников нефтяной и газовой промышленности

Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов нефтяной и газовой промышленности с профессиональным праздником, сообщает официальный сайт Кремля.

В послании президента, в частности, говорится:

«Нефтегазовая отрасль по праву считается одним из ключевых, динамично развивающихся секторов отечественной экономики. За её достижениями – напряжённый, поистине героический труд многих поколений геологов, строителей, буровиков, представителей других специальностей. Они осваивали огромные территории, открывали новые месторождения, „с нуля“ создавали транспортную и производственную инфраструктуру ТЭКа, запускали передовые технологии по добыче и переработке углеводородов.

Сегодня перед нефтегазовой промышленностью России стоит ряд стратегических задач, главные из которых – системное внедрение инновационных решений, повышение наукоёмкости отрасли и диверсификация рынков сбыта энергоносителей. Особое внимание важно уделять вопросам экологии и бережного отношения к природе».