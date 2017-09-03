МИД России осудил испытания водородной бомбы в КНДР

Министерство иностранных дел России прокомментировало заявление Пхеньяна об успешном испытании боеголовки с термоядерным зарядом, сообщает «Коммерсант». В сообщении на сайте дипломатического ведомства указано, что действия КНДР создают угрозу миру и безопасности на Корейском полуострове и являются нарушением требований Совета Безопасности ООН и норм международного права.

«Продолжение такой линии чревато серьезными последствиями для самой КНДР. В складывающихся условиях настоятельно необходимо сохранять хладнокровие, воздерживаться от каких-либо действий, ведущих к дальнейшей эскалации напряженности»,— подчеркнули в МИДе.

Заявление об успешном испытании водородной бомбы было сделано сегодня в эфире Центрального телевидения КНДР. В Пхеньяне сообщили, что испытание прошло «идеально» и стало значимым шагом в продвижении ядерной программы Северной Кореи. Кроме того, на этой неделе КНДР запустила ракету, которая, пролетев над японским островом Хоккайдо, упала в Тихий океан.