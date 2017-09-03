В Ханты-Мансийске соберутся югорские волонтеры

С 5 по 7 сентября в Ханты-Мансийске впервые пройдет Слет волонтеров Югры в сфере адаптивного спорта. Он объединит порядка 100 добровольцев в возрасте от 14 до 18 лет из всех муниципальных образований автономного округа.

В рамках слета добровольцы будут иметь возможность пройти обучение по образовательной программе, включающей тренинги по основам русского жестового языка, ключевым компетенциям волонтеров, навыкам общения с людьми с инвалидностью, игровым и инклюзивным технологиям.

Кроме того, работая 6 сентября на XX Открытой Спартакиаде Югры среди людей с инвалидностью, волонтеры смогут овладеть практическим опытом работы со спортсменами с ограниченными возможностями.

По итогам Слета будет принята резолюция, направленная на развитие добровольческой деятельности в сфере адаптивного спорта в Югре, волонтерам будут выданы дипломы участников Слета.

Церемония открытия Слета состоится 5 сентября в 17.30 в «Югра-Экспо».