В отделе опеки и попечительства Югорска пройдет День открытых дверей

В понедельник, 4 сентября в отделе опеки и попечительства администрации Югорска пройдет день открытых дверей по оказанию правовой помощи, консультированию детей и родителей по вопросам опеки и попечительства, обеспечения и защиты прав детей, усыновителей, лиц, желающих принять на воспитание в семью ребенка.

Прием будет осуществляться по адресу: Югорск, ул. Ленина, д.41, кабинеты №101,102,104 тел. 8 (34675) 5-00-65, 5-00-66, 5-00-86.

Напомним, в города действует телефон «горячей линии» 5-00-65, 5-00-66, где каждый желающий может задать вопросы специалисту по тем или иным вопросам, касающимся защиты прав детей.