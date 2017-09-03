В Сургуте прошел антитеррористический митинг // ФОТО

Сегодня в Сургуте на мемориале Славы прошел антитеррористический митинг. Во время мероприятия перед жителями города выступили губернатор Югры Наталья Комарова, глава города Сургута Вадим Шувалов и полпред в УрФО Игорь Холманских.

Уже после начала мероприятия к митингу присоединился генеральный директор ОАО «Сургутнефтегаз» Владимир Богданов, который скромно стоял среди зрителей.

Во время митинга кадеты держали воздушные шарики с названиями городов, где были теракты. Сургута среди них нет.

Завершился митинг возложением цветов к мемориалу Славы.