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В Сургуте прошел антитеррористический митинг // ФОТО

Сегодня в Сургуте на мемориале Славы прошел антитеррористический митинг. Во время мероприятия перед жителями города выступили губернатор Югры Наталья Комарова, глава города Сургута Вадим Шувалов и полпред в УрФО Игорь Холманских.

Уже после начала мероприятия к митингу присоединился генеральный директор ОАО «Сургутнефтегаз» Владимир Богданов, который скромно стоял среди зрителей.

Во время митинга кадеты держали воздушные шарики с названиями городов, где были теракты. Сургута среди них нет.

Завершился митинг возложением цветов к мемориалу Славы.


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Сегодня в 13:15, просмотров: 217, комментариев: 0


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