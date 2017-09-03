Пора строить бункер. КНДР заявила об успешном испытании водородной бомбы

Северная Корея официально объявила об успешном испытании водородной бомбы, сообщает Lenta.ru. Соответствующее заявление прозвучало в воскресенье, 3 сентября, в эфире Центрального телевидения КНДР.

Данный боезаряд предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет (МБР). Утечки радиации во время испытаний не было, сообщает РИА Новости со ссылкой на трансляцию, ведущуюся южнокорейским телеканалом YTN и японским NHK.

Ранее 3 сентября Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило о разработке новой водородной бомбы, которую можно использовать как боеголовку для МБР. Бомбу представили во время посещения лидером КНДР Ким Чен Ыном Института ядерных разработок. Отмечалось, что мощность боезаряда может достигать сотен килотонн, а все его компоненты производятся на территории страны.