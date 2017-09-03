Курс биткоина достиг исторического максимума

По данным электронной криптовалютной биржи Coindesk, биткоин сегодня утром обновил исторический максимум по отношению к доллару, сообщает «Ведомости». В районе 06.15 — 06.30 по московскому времени в субботу биткоин дорожал до 5013 долларов.

К 18.11 московского времени биткоин подешевел на 7,81 процентов до 4564,15 долларов.

С начала года биткоин подорожал на 390 процентов. Совокупная стоимость находящихся в обращении биткоинов — 75 миллиардов долларов, а совокупная капитализация криптовалют — почти 165 миллиардов долларов.