В Сирии ликвидирован последний крупный очаг ИГ

Сирийские правительственные войска при поддержке ВКС России заняли стратегически важный город Акербат, где находился «последний крупный очаг сопротивления» террористов запрещенной в России организации «Исламское государство» (запрещенной в России) в центральной части Сирии, передает РБК.

«Подразделения четвертой танковой дивизии сирийских правительственных войск во взаимодействии с частями пятого добровольческого штурмового корпуса и отрядами военного Мухабарата освободили город Акербат», — сообщили в Минобороне. Операция по уничтожению крупной группировки ИГ в провинции Хама, как добавили в министерстве, «проводилась при активной поддержке ВКС России».

Российская авиация, по информации Минобороны, в частности, участвовала в уничтожении опорных пунктов боевиков в этом регионе, а также их бронетехники. Помимо этого, при помощи российских ВКС, как уточнили в ведомстве, в районе города Акербат были ликвидированы огневые позиции артиллерии боевиков, пункты их управления и узлы связи.

«Таким образом, ликвидирован последний крупный очаг сопротивления террористов в центральной части Сирии», — резюмировали в Минобоны. В настоящее время, как заметили в военном министерстве, «подразделения сирийской армии добивают остатки террористических групп ИГ в акербатском котле».