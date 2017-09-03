В торгпредставительстве России в Вашингтоне прошли обыски

В торгпредстве России в Вашингтоне прошли обыски, передает Lenta.ru..

К обыскам были допущены сотрудники посольства после настоятельного требования к американской стороне, сообщил представитель посольства Николай Лахонин.

Торгпред Александр Стадник заявил, что рассматривает эти действия как рейдерский захват и нарушение международных конвенций. «Если в двух словах, мы являемся свидетелями такого яркого примера вандализма в отношении международных норм, рейдерского захвата российской собственности. Таких непрошеных гостей мы, конечно, не ждали», — отметил он. На вопрос, сохраняется ли у здания дипломатический иммунитет, Стадник ответил: «С двух часов по местному времени американцы так не считают».

По его словам, сотрудники представительства сделали все возможное, вывезли вещи для осуществления своей деятельности в посольстве России. «Мы работали круглосуточно для того, что сделать всю необходимую работу для продолжения нашей деятельности в посольстве РФ», — сказал Стадник.