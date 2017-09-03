Югорские волейболисты стали серебряными призёрами Универсиады-2017

Двое югорских спортсменов Богдан Гливенко и Евгений Баннов, в составе сборной России по волейболу завоевали серебряные медали на XXIX Всемирной летней Универсиаде. Россияне в зрелищном пятисетовом финале уступили команде Ирана со счётом 2:3. Одним из самых результативным в составе серебряных призёров стал игрок волейбольного клуба «Газпром-Югра» Богдан Гливенко (16 очков). Обладателями бронзовых наград Универсиады-2017 стали японцы, в матче за третье место обыгравшие сборную Украины — 3:1. По итогам медального зачета Всемирных студенческих Игр в Тайбэе российские команда заняла четвертое место, спортсменами было завоевано 25 золотых, 31 серебряных и 38 бронзовых наград. Напомним, что на прошлой летней Универсиаде 2015 года в Кванджу (Южная Корея) национальная команда (34-39-49) в медальном зачете уступила лишь хозяевам соревнований. Далее летние Всемирные студенческие игры-2019 пройдут в итальянском Неаполе, а зимнюю Универсиаду-2019 примет Красноярск.