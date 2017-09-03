Для работодателей Югры создан государственный электронный сервис

Интерактивный портал службы занятости населения для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей завершил этап работы в тестовом режиме. Теперь ряд отчетов Центры занятости населения принимают от юридических лиц только в электронном виде. Восемь электронных государственных услуг могут получить работодатели Югры, зарегистрировавшие личный кабинет на сайте job.dznhmao.ru.

Зарегистрировать Личный кабинет юридического лица можно в Центрах занятости населения. Для этого необходимо предоставить удостоверение личности, адрес электронной почты, карточку предприятия и документ (доверенность или приказ № 1) на право представлять организацию. После регистрации в ЦЗН на указанную вами электронную почту придет код активации и инструкция по завершению процедуры регистрации. Следующий шаг – создание логина и пароля, а также создание учетных записей (можно несколько) во вкладке «Сведения об организации».