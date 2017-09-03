В Когалыме отметят День солидарности в борьбе с терроризмом

Сегодня в парке Победы в 12:00 часов состоится мероприятие, посвященное Дню солидарности в борьбе с терроризмом.

Тематические мероприятия также пройдут в образовательных организациях и учреждениях культуры. В школах будут организованы радиолинейки, классные часы, тематические линейки, родительские собрания. Библиотеки приглашают на беседы и книжные выставки. Основная задача – формирование гражданской позиции, направленной на неприятие терроризма, нетерпимости к любым видам его проявлений.

Напомним, памятная дата установлена в 2005 году Федеральным законом «О днях воинской славы России» и связана с трагическими событиями в городе Беслане 1-3 сентября 2004 года, когда боевики захватили школу № 1. Тогда, во время террористического акта, погибли несколько сотен человек, большинство из которых были дети.