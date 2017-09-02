Нижневартовскую девочку, вернувшуюся с мамой из Ирака в Россию, отправят в столичную клинику на реабилитацию

Вартовчанка, которую вместе с ребенком накануне ночью доставили из Ирака в Грозный, прибыла в Москву. Вместе с ней прибыла также еще одна женщина с ребенком из Твери. Как сообщила по прилёту в столицу Анна Кузнецова, аппарат Уполномоченного по правам ребёнка берёт на себя дальнейшее сопровождение российских детей. Омбудсмены в ХМАО и Тверской области на местах подготовят и проконтролируют оперативное оказание помощи: психологической, медицинской, юридической, при необходимости - социальной.

«Более года каждый из малышей пробыл в зоне вооружённых столкновений. Сложно представить, о чём думали родители, вывозя их с собой туда, где идёт война. Надеюсь, что их совсем не светлые истории жизни научат и образумят других, предотвратят возможные трагедии и разрушенные детские судьбы. Но и мне, и всему институту уполномоченных по правам ребёнка важно сделать так, чтобы из детей войны они стали детьми мира», - цитирует Анну Кузнецову ее пресс-служба.

Как отметила омбудсмен, аппарат уполномоченного по правам ребёнка взял на себя заботу о судьбе российских детей. Так, девочку из Нижневартовска отправят на лечение в одну из клиник столицы, а мальчика из Твери обследуют в реабилитационном центре. Когда детей выпишут, будет решаться вопрос об оформлении недостающих документов и выезде детей в родные города.

Накануне вечером в Грозном приземлился самолет, на борту которого находились жены и дети боевиков. Граждан России и Казахстана вывезли из Ирака и Сирии, куда жещины поехали вместе со своими мужьями, решившими присоединиться к боевикам.