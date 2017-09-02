Среди сбежавших в Россию из Ирака и Сирии женщин с детьми есть югорчане

Накануне вечером в Грозном приземлился самолет, на борту которого находились жены и дети боевиков. Граждан России и Казахстана вывезли из Ирака и Сирии. Среди них есть и жители Югры, а также Тюмени и других регионов страны. По предложению уполномоченного при Президенте РФ по правам ребёнка Анны Кузнецовой двое детей из Нижневартовска и из Твери в ближайшее время вместе с мамами будут доставлены в Москву для размещения в реабилитационных центрах столицы и организации выезда в родные города. Об этом сообщили в пресс-службе Анны Кузнецовой.

«Мы дождались ребятишек, чтобы разделить с их родными радость возвращения и воссоединения. Надеюсь, что сегодня в их жизни начнётся другой, счастливый этап, – сказала Анна Кузнецова. – Сегодня в Россию из этих горячих точек вернулись не только детишки из Чечни и Дагестана, но и впервые - из других регионов страны. В родных городах им готовы оказать всемерную поддержку и помощь, максимальное содействие я попрошу оказать региональных уполномоченных по правам ребёнка».

По словам уполномоченной по правам ребенка в России, сейчас поступает множество сообщений о таких детях. На данный момент известны 350 фамилий. В ближайшее время они будут внесены в единую базу данных, которой будут пользоваться разные ведомства.