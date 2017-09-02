16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  58,0557   EUR  68,9992  

Пенсионеры Югры могут принять участие в деятельности организаций социальной сферы

По решению Координационного совета при правительстве округа по реализации социальной политики в отношении граждан старшего поколения и ветеранов, департамент социального развития Югры совместно с департаментом общественных и внешних связей Югры на портале «Открытый регион – Югра» создан раздел «Серебряная молодость моя».

Раздел создан для информирования граждан, вышедших на пенсию, о возможности участия в деятельности организаций (учреждений) социального обслуживания, физической культуры и спорта, культуры, здравоохранения, центров занятости населения, общественных организаций. Ознакомиться с разделом можно по адресу – https://myopenugra.ru/links/serebrynaya/.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 17:40, просмотров: 43, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

В первое воскресенье сентября мы отмечаем большой городской праздник – День работников нефтяной и газовой промышленности!

В первое воскресенье сентября мы отмечаем большой городской праздник – День работников нефтяной и газовой промышленности!

Примите самые теплые поздравления с профессиональным праздником!
Вадим Шувалов, Глава города Сургута Сегодня в 11:30
187 0
Сегодня нефтегазовому комплексу принадлежит ведущая роль в обеспечении экономического и социального благополучия в стране

Сегодня нефтегазовому комплексу принадлежит ведущая роль в обеспечении экономического и социального благополучия в стране
От всей души желаю, чтобы ваш труд ценился так же как нефть и газ, которые вы добываете! Здоровья, благополучия и счастья!
Надежда Красноярова, Председатель думы г. Сургута Сегодня в 11:15
176 0
Этот праздник уже давно стал общенародным

Этот праздник уже давно стал общенародным
Уважаемые работники и ветераны нефтяной и газовой промышленности! Примите искренние поздравления с Вашим профессиональным праздником!
Андрей Трубецкой, глава Сургутского района Сегодня в 11:00
189 0
Профессия газовика и нефтяника уважаема во все времена – так было и так будет всегда

Профессия газовика и нефтяника уважаема во все времена – так было и так будет всегда
От имени руководства ООО «Газпром трансгаз Сургут» и от себя лично поздравляю вас с Днем работников нефтяной и газовой промышленности!
Игорь Иванов, генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Сургут» Сегодня в 10:45
259 1
Упорный характер, трудолюбие, профессионализм - вот основные качества нефтяников и газовиков

Упорный характер, трудолюбие, профессионализм - вот основные качества нефтяников и газовиков
Желаю всем, кто связан с этой профессией, ветеранам отрасли доброго здоровья, стабильности и дальнейших успехов!
Анатолий Сименяк, Председатель Думы Сургутского района Сегодня в 10:30
149 0
​Уважаемые представители нефтяной и газовой промышленности!

​Уважаемые представители нефтяной и газовой промышленности!
Всем работникам нефтяной и газовой промышленности я желаю профессиональных рекордов и реализации намеченных планов.
Ирина Урванцева, главврач Окружного кардиологического диспансера Сегодня в 10:15
175 0
Именно нефть и газ «вдохнули» в Сургут вторую жизнь

Именно нефть и газ «вдохнули» в Сургут вторую жизнь
Хочется искренне поблагодарить ветеранов отрасли, кто в неимоверно сложных условиях создавал, развивал и укреплял нефтегазовую отрасль в нашем регионе
Рустем Юсупов, Председатель совета директоров ООО «СветоДизайн-Югра» Сегодня в 10:00
210 0
Сотрудники полиции предприняли все меры по обеспечению безопасности

Сотрудники полиции предприняли все меры по обеспечению безопасности
Мы обращаемся к вам с просьбой соблюдать общественный порядок и общепринятые нормы поведения
Александр Ерохов, полковник полиции, начальник УМВД России по г.Сургуту 01 сентября в 16:36
763 3
Примите самые теплые поздравления с Днем Знаний!

Примите самые теплые поздравления с Днем Знаний!
Желаю вам настойчивости, отличных оценок и насыщенной творческой жизни в новом учебном году!
Вадим Шувалов, Глава города Сургута 01 сентября в 16:17
395 0
Всё в лесах

Всё в лесах
На улице Мелик-Карамова приводят в порядок монумент
Ася Егубцева 01 сентября в 15:55
823 0
Звезду обновили

Звезду обновили
В Сургуте ремонтируют дорогу во дворе дома на улице Республики, 72, ставшую темой видеоклипа
Артем Мазнев 01 сентября в 15:35
464 1
Неограниченные возможности

Неограниченные возможности
1 сентября свои двери для горожан распахнёт Центр адаптивного спорта
Лилия Сулейманова 01 сентября в 15:10
389 0
Когда началась Вторая мировая война?

Когда началась Вторая мировая война?
Вторая мировая война — самая кровопролитная война в истории человечества
Атанас Атанасов, председатель Сургутского Болгарского землячества 01 сентября в 12:10
515 9
75 процентов аудитории siapress.ru уверены, что после выборов экономическое положение в стране не изменится // ИНФОГРАФИКА

75 процентов аудитории siapress.ru уверены, что после выборов экономическое положение в стране не изменится // ИНФОГРАФИКА
Редакция СИА-ПРЕСС 01 сентября в 10:15
348 3
​Уважаемые учителя, дорогие школьники, родители!

​Уважаемые учителя, дорогие школьники, родители!
Пусть новый учебный год станет годом новых свершений, будет плодотворным как для педагогов, так и для их воспитанников!
Андрей Трубецкой, глава сургутского района 01 сентября в 09:55
287 0
Нет в жизни более важного времени, чем пора ученичества

Нет в жизни более важного времени, чем пора ученичества
Желаю всем здоровья, счастья и успехов на этом нелёгком, но очень увлекательном пути – пути новых знаний
Надежда Красноярова, Председатель думы г. Сургута 01 сентября в 09:30
281 0
Больше мнений
Сетевое издание
© ООО «Северпечать», 2016.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон: +7 (3462) 44-23-23

Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика