Пенсионеры Югры могут принять участие в деятельности организаций социальной сферы

По решению Координационного совета при правительстве округа по реализации социальной политики в отношении граждан старшего поколения и ветеранов, департамент социального развития Югры совместно с департаментом общественных и внешних связей Югры на портале «Открытый регион – Югра» создан раздел «Серебряная молодость моя».

Раздел создан для информирования граждан, вышедших на пенсию, о возможности участия в деятельности организаций (учреждений) социального обслуживания, физической культуры и спорта, культуры, здравоохранения, центров занятости населения, общественных организаций. Ознакомиться с разделом можно по адресу – https://myopenugra.ru/links/serebrynaya/.