В Сургуте стартовал конкурс общественных инициатив

В Сургуте начался конкурс общественных инициатив в рамках проекта «Бюджет Сургута Online». Администрация города объявляет о начале сбора общественных инициатив от горожан, желающих принять участие в проекте.

«Бюджет Сургута Online» направлен на определение и реализацию социально значимых общественных инициатив на территории города с привлечением граждан и организаций к деятельности органа местного самоуправления в решении проблем локального характера.

Участвовать в проекте может любой житель города, достигший 18-ти лет, максимальный бюджет общественной инициативы составляет 5 млн. рублей, инициативы-победители определяются комиссией, состоящей из представителей территориальных общественных самоуправлений города, и реализуются в 2018 году за счет средств городского бюджета.

Заявки на участие принимаются до 01 октября на бумажных носителях в МКУ «Наш город» по адресу ул. Декабристов д.5 и в ТОС по месту жительства, в электронном виде - на адрес электронной почты surgut-online@bk.ru.

С более подробной информацией о проекте «Бюджет Сургута Online», в том числе, формой заявки, можно ознакомиться на портале «Бюджет для граждан» (http://budget.admsurgut.ru/) в разделе «Бюджет Сургута Online», а также по номеру телефона 52-23-72.