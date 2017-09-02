16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  58,0557   EUR  68,9992  

В России на 12,6% вырос объем добычи газа

"Сургутнефтегаз" в числе лидеров.

фото readonline.com.ua
фото readonline.com.ua

В январе—августе 2017 года объем добычи газа в России составил более 448 млрд куб. м. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, объем вырос на 12,6%, сообщает "Росбалт".

Как уточняет РБК, за август в России было произведено более 54 млрд куб. м. газа, по сравнению с августом прошлого года этот показатель увеличился на 19%. Согласно сводке «ЦДУ ТЭК», одним из «крупнейших» независимых производителей газа стала компания «НОВАТЭК». За восемь месяцев (январь—август) компания произвела 30,907 млрд куб. м.

Данные по добыче «Газпрома» управление отдельно не публикует. Из вертикально интегрированных нефтяных компаний наибольшие объемы газа за указанный период добыли «Роснефть» (31,564 млрд куб. м.), «ЛУКОЙЛ» (13,984 млрд куб. м.), «Сургутнефтегаз» (6,652 млрд куб. м.) и «Газпром нефть» (9,674 млрд куб. м).


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 15:32, просмотров: 19, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

В первое воскресенье сентября мы отмечаем большой городской праздник – День работников нефтяной и газовой промышленности!

В первое воскресенье сентября мы отмечаем большой городской праздник – День работников нефтяной и газовой промышленности!

Примите самые теплые поздравления с профессиональным праздником!
Вадим Шувалов, Глава города Сургута Сегодня в 11:30
240 0
Сегодня нефтегазовому комплексу принадлежит ведущая роль в обеспечении экономического и социального благополучия в стране

Сегодня нефтегазовому комплексу принадлежит ведущая роль в обеспечении экономического и социального благополучия в стране
От всей души желаю, чтобы ваш труд ценился так же как нефть и газ, которые вы добываете! Здоровья, благополучия и счастья!
Надежда Красноярова, Председатель думы г. Сургута Сегодня в 11:15
211 0
Этот праздник уже давно стал общенародным

Этот праздник уже давно стал общенародным
Уважаемые работники и ветераны нефтяной и газовой промышленности! Примите искренние поздравления с Вашим профессиональным праздником!
Андрей Трубецкой, глава Сургутского района Сегодня в 11:00
223 0
Профессия газовика и нефтяника уважаема во все времена – так было и так будет всегда

Профессия газовика и нефтяника уважаема во все времена – так было и так будет всегда
От имени руководства ООО «Газпром трансгаз Сургут» и от себя лично поздравляю вас с Днем работников нефтяной и газовой промышленности!
Игорь Иванов, генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Сургут» Сегодня в 10:45
309 1
Упорный характер, трудолюбие, профессионализм - вот основные качества нефтяников и газовиков

Упорный характер, трудолюбие, профессионализм - вот основные качества нефтяников и газовиков
Желаю всем, кто связан с этой профессией, ветеранам отрасли доброго здоровья, стабильности и дальнейших успехов!
Анатолий Сименяк, Председатель Думы Сургутского района Сегодня в 10:30
183 0
​Уважаемые представители нефтяной и газовой промышленности!

​Уважаемые представители нефтяной и газовой промышленности!
Всем работникам нефтяной и газовой промышленности я желаю профессиональных рекордов и реализации намеченных планов.
Ирина Урванцева, главврач Окружного кардиологического диспансера Сегодня в 10:15
194 0
Именно нефть и газ «вдохнули» в Сургут вторую жизнь

Именно нефть и газ «вдохнули» в Сургут вторую жизнь
Хочется искренне поблагодарить ветеранов отрасли, кто в неимоверно сложных условиях создавал, развивал и укреплял нефтегазовую отрасль в нашем регионе
Рустем Юсупов, Председатель совета директоров ООО «СветоДизайн-Югра» Сегодня в 10:00
238 0
Сотрудники полиции предприняли все меры по обеспечению безопасности

Сотрудники полиции предприняли все меры по обеспечению безопасности
Мы обращаемся к вам с просьбой соблюдать общественный порядок и общепринятые нормы поведения
Александр Ерохов, полковник полиции, начальник УМВД России по г.Сургуту 01 сентября в 16:36
851 3
Примите самые теплые поздравления с Днем Знаний!

Примите самые теплые поздравления с Днем Знаний!
Желаю вам настойчивости, отличных оценок и насыщенной творческой жизни в новом учебном году!
Вадим Шувалов, Глава города Сургута 01 сентября в 16:17
417 0
Всё в лесах

Всё в лесах
На улице Мелик-Карамова приводят в порядок монумент
Ася Егубцева 01 сентября в 15:55
845 0
Звезду обновили

Звезду обновили
В Сургуте ремонтируют дорогу во дворе дома на улице Республики, 72, ставшую темой видеоклипа
Артем Мазнев 01 сентября в 15:35
492 1
Неограниченные возможности

Неограниченные возможности
1 сентября свои двери для горожан распахнёт Центр адаптивного спорта
Лилия Сулейманова 01 сентября в 15:10
411 0
Когда началась Вторая мировая война?

Когда началась Вторая мировая война?
Вторая мировая война — самая кровопролитная война в истории человечества
Атанас Атанасов, председатель Сургутского Болгарского землячества 01 сентября в 12:10
548 9
75 процентов аудитории siapress.ru уверены, что после выборов экономическое положение в стране не изменится // ИНФОГРАФИКА

75 процентов аудитории siapress.ru уверены, что после выборов экономическое положение в стране не изменится // ИНФОГРАФИКА
Редакция СИА-ПРЕСС 01 сентября в 10:15
363 3
​Уважаемые учителя, дорогие школьники, родители!

​Уважаемые учителя, дорогие школьники, родители!
Пусть новый учебный год станет годом новых свершений, будет плодотворным как для педагогов, так и для их воспитанников!
Андрей Трубецкой, глава сургутского района 01 сентября в 09:55
305 0
Нет в жизни более важного времени, чем пора ученичества

Нет в жизни более важного времени, чем пора ученичества
Желаю всем здоровья, счастья и успехов на этом нелёгком, но очень увлекательном пути – пути новых знаний
Надежда Красноярова, Председатель думы г. Сургута 01 сентября в 09:30
297 0
Больше мнений
Сетевое издание
© ООО «Северпечать», 2016.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон: +7 (3462) 44-23-23

Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика