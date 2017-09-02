В России на 12,6% вырос объем добычи газа

В январе—августе 2017 года объем добычи газа в России составил более 448 млрд куб. м. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, объем вырос на 12,6%, сообщает "Росбалт".

Как уточняет РБК, за август в России было произведено более 54 млрд куб. м. газа, по сравнению с августом прошлого года этот показатель увеличился на 19%. Согласно сводке «ЦДУ ТЭК», одним из «крупнейших» независимых производителей газа стала компания «НОВАТЭК». За восемь месяцев (январь—август) компания произвела 30,907 млрд куб. м.

Данные по добыче «Газпрома» управление отдельно не публикует. Из вертикально интегрированных нефтяных компаний наибольшие объемы газа за указанный период добыли «Роснефть» (31,564 млрд куб. м.), «ЛУКОЙЛ» (13,984 млрд куб. м.), «Сургутнефтегаз» (6,652 млрд куб. м.) и «Газпром нефть» (9,674 млрд куб. м).