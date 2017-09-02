Российские олигархи с начала года стали богаче на 17 млрд долларов

По данным Bloomberg Billionaires Index (BBI), которые приводит "Известия", состояние российских олигархов выросло на 17 млрд долларов США с начала этого года.

Самым богатым миллиардером в России стал основной акционер "Северстали" Алексей Мордашов, увеличивший свой капитал до $18,4 млрд. За ним идет президент "Норильского никеля" Владимир Потанин с состоянием в $17,5 млрд. Третьим среди россиян оказался глава совета директоров НЛМК Владимир Лисин. Его сбережения оценили в $16,6 млрд.

Как добавляет "Российская газета", далее по списку идут владелец ГК "Ренова" Виктор Вексельберг, глава "Новатэка" Леонид Михельсон, акционер консорциума "Альфа-групп" Михаил Фридман, основатель USM Holgings Алишер Усманов, а также глава "Лукойла" Вагит Алекперов и Михаил Прохоров. Закрывает десятку крупнейших российских бизнесменов владелец Volga Group Геннадий Тимченко.