Польша требует денег от России за войну столетней давности

Польша должна требовать военных репараций от России. Такое мнение высказали члены правящей партии «Право и справедливость».

Депутат Ян Мосиньский подчеркнул, что в 1921 году Польша и РСФСР подписали Рижский договор, предусматривающий выплату Варшаве 30 млн рублей золотом. Он отметил, что Россия является «наследницей СССР» и должна выполнить условия договора, сообщают «Известия».

Как напоминает «Лента.ру», Рижский мир был подписан 18 марта 1921 года по итогам советско-польской войны. Польская сторона, согласно документу, получила ряд территорий, ранее принадлежавших Российской империи, советская сторона была обязана выплатить деньги за вклад Польши в хозяйственную деятельность империи, вернуть трофеи и передать большое количество имущества. В сентябре 1939 года советское правительство аннулировало все договоры и соглашения с Польшей в связи с распадом польского государства. Часть отданных земель (Западная Украина и Западная Белоруссия) вошла в состав СССР.