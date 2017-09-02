Владимир Путин не поедет на Генассамблею ООН

Президент России Владимир Путин не примет участия в Генассамблее ООН в Нью-Йорке в сентябре. "Нет. В планах президента этого нет , - передает "Российская газета" слова пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Как уточняет РБК, Генассамблея ООН откроется 12 сентября в Нью-Йорке, с 19 сентября начнутся обсуждения внешнеполитических вопросов в рамках недели высокого уровня.

В том числе, 18 сентября в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке президент США Дональд Трамп проведет встречу с мировыми лидерами по вопросу реформы структуры ООН. В декларации содержится призыв и к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу «начать эффективную и целесообразную реформу» организации.