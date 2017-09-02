Бессмертие невозможно. Ученые назвали предел человеческой жизни

Ученые из Нидерландов назвали предел продолжительности жизни человека: у мужчин она составляет примерно 114 лет, у женщин – 115,7 года. Об этом сообщает РИА Новости.

Определить такие рамки специалисты смогли, проанализировав данные о продолжительности жизни более 75 тысяч жителей Нидерландов, умерших в период с 1986 по 2016 годы в возрасте старше 94 лет.

По данным исследования, за последние 30 лет максимальная продолжительность человеческой жизни не изменилась, что свидетельствует о том, что предел достигнут. В прошлом году к похожему выводу пришла группа американских ученых, пишет издание. По их данным,дальнейшее улучшение медицины не будет увеличивать среднюю продолжительность жизни бесконечно – предел возраста человека, скорее всего, составляет около 100 лет, при достижении которого смертность резко растет вне зависимости от всех внешних факторов.

Как уточняет, "Российская газета", специалисты из Медицинского колледжа имени Альберта Эйнштейна в Нью-Йорке назвали "свой предел" человеческой жизни. Ученые остановились на отметке в 125 лет, заявив, что больше люди вряд ли смогут прожить, даже с учетом достижений в области науки и медицины. Один из главных аргументов исследователей - история самой старой женщины в мире Жанны Калмент, которая скончалась в возрасте 122 лет.