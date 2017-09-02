За прошедшие сутки полиция Нижневартовска задержала семерых преступников

В течение суток полицейские Нижневартовска задержали семерых граждан, причастных к преступлениям. Об этом сообщает пресс-служба городского УМВД.

Житель Нижневартовска обратился в органы внутренних дел с заявлением о том, что с его автомобиля, стоявшего на неохраняемой стоянке, были похищены две аккумуляторные батареи. Как пояснил пострадавший – свой автомобиль он не проверял целый месяц, так как находился в отпуске. По приезду мужчина обнаружил, что кто-то воспользовался его отсутствием и разукомплектовал машину. Сотрудники полиции установили личности двух граждан 2001 и 2002 годов рождения, которые признались в содеянном.

В тот же день от работников спортивного магазина пришло сообщение о том, что неизвестный из торгового зала похитил мужские джемпер и куртку. Проверяя информацию, полицейские установили, что хищение совершили двое. В течение суток воры были установлены. Задержанные рассказали, что задумали совершить кражу заранее и сознательно пошли на преступление. Украденные вещи они продали на одном из рынков города.

4000 рублей выручил 31-летний житель города, который, находясь в гостях у своего знакомого, украл у него сотовый телефон. Мобильник мужчина сразу же перепродал, а деньги потратил.

За такую же сумму реализовал с рук туалетную воду гражданин 1989 года рождения. Дорогой парфюм мужчина похитил в специализированном магазине, а продал в три раза дешевле на рынке.

За кражу сотового телефона из детской больницы был задержан вартовчанин 1977 года рождения. Мужчина, воспользовавшись тем, что пострадавшая была занята ребенком и оставила сумку без присмотра, вытащил из сумки мобильник.

В отношении каждого злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статье 158 УК РФ (кража). Все они находятся под подпиской о невыезде. Согласно действующему законодательству, суд может применить к задержанным наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.