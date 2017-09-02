"Югра" выиграла у "Витязя" с минимальным счетом

В очередном туре регулярного чемпионата КХЛ ХК "Югра" накануне выиграл у "Витязя" со счетом 3:2. Игра прошла в Подольске.

Югорчане дважды выходили вперед по ходу матча, но хозяевам оба раза удалось сравнять счет. Победную точку в игре поставил Павел Варфоломеев на 53 минуте, который сделал дубль в этой встрече. Еще одной шайбой в составе нашей команды отметился Сергей Перетягин.

"В некоторых моментах сегодня это получалось, но не всегда. В последних матчах мы пропускаем на последних минутах, и эта скованность мешает играть. Надеюсь, что эта победа вселит уверенность в наших ребят", - отметил после игры главный тренер югорчан Игорь Захаркин.

Следующим соперником "Югры" станет ХК "Слован". Матч состоится 3 сентября в 20:00 по ханты-мансийскому времени в Братиславе.