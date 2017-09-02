В Нефтеюганском районе открылась Школа молодого педагога

В Нефтеюганском районе начала работу Школа молодого педагога. Накануне учебного года состоялась первая сессия Школы, которая прошла на базе недавно открывшегося в Пойковском Центра молодежных инициатив. Учеба была организована под эгидой профсоюзной организации педагогических работников муниципалитета.

Первый обучающий слет начинающих учителей и воспитателей, призванный решить, по замыслу организаторов, множество задач, стартовал под девизом «Современному образованию – энергию молодых». В «Школе» было всего три «урока» - три 45-минутных лекции. Всех участников первой сессии разделили на три команды, чтобы было больше возможности познакомиться с коллегами из других поселений и с новичками. Все лекции были построены в формате диалога.

Доцент кафедры педагогики СурГУ Ирина Охрименко говорила об имидже молодого педагога. Семинар Виктории Пуртовой прошел в форме теста по краеведению Югры и позволил проверить, насколько каждый осведомлен о крае, в котором живет и работает, ведь среди педагогов немало выходцев из других регионов России. Помимо тем, связанных с толерантностью, педагоги говорили об экологической обстановке в Югре, дискутировали о плюсах и минусах региона.