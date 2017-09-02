День урожая отмечают в Когалыме

Сегодня и завтра в 12.00 на территории городского рынка состоится выставка-ярмарка «Ежегодный день урожая в городе Когалыме».

Все желающие могут принять участие в мероприятии и воспользоваться возможностью представить на выставке-ярмарке сельскохозяйственную продукцию: мясную, рыбную, растениеводства, цветоводства, дикоросы и прочее.