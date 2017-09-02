День урожая отмечают в Когалыме

Сегодня и завтра в 12.00 на территории городского рынка состоится выставка-ярмарка «Ежегодный день урожая в городе Когалыме».
Все желающие могут принять участие в мероприятии и воспользоваться возможностью представить на выставке-ярмарке сельскохозяйственную продукцию: мясную, рыбную, растениеводства, цветоводства, дикоросы и прочее.
Служба в уголовно-исполнительной системе: условия, требования, гарантии. Замначальника Сургутской исправительной колонии №11 Игорь Бескровный // ONLINE 5 декабря в 12:00