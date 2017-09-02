Новый роман Пелевина "iPhuck 10" выйдет осенью

Новый роман писателя Виктора Пелевина "iPhuck 10" выйдет осенью. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на издательство "Эксмо".



"Пока никаких точных дат нет, это произойдет осенью", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о сроках выхода книги.

Представитель издательства также отказался раскрыть какие-либо дополнительные детали о новинке. "Мне его даже не показывали, пока никакой информации нет", - добавил он.

В то же время, дополняет "Лента.ру" пресс-релиз издательства содержит хештеги, которые намекают на события романа: #gadgets, #искусственный интеллект, #современное искусство, #детектив, #gender studies, #триллер, #куда все катится, #тыполюбитьзаставиласебячтобыплеснутьмневдушучернымядом