Россияне смогут въезжать на территорию Украины только по биометрическим паспортам

Украинский президент Петр Порошенко поручил принять с 1 января 2018 года новые правила пересечения границы для граждан из стран, «которые представляют риски для Украины», сообщает «Коммерсант». Одновременно он распорядился обновить список государств «миграционного риска» и включить в него Россию. Нововведения предусматривают въезд на Украину только по биометрическим паспортам. У тех, у кого биометрического паспорта нет, на границе будут снимать отпечатки пальцев. В дальнейшем граждане РФ должны будут перед поездкой на Украину подавать официальное уведомление, а также регистрироваться на месте.

«В ближайшие часы должно быть обнародовано решение Совета национальной безопасности Украины, которым предусматривается, что начиная с 1 января 2018 года пересечение границы из стран, которые представляют риски для Украины, должно быть осуществлено по биометрическим паспортам. Или у тех, у кого их нет, должны быть зафиксированы биометрические данные на границе»,— сообщил Петр Порошенко.

Чуть позже на сайте Петра Порошенко был опубликован указ о вводе биометрического контроля для въезда и выезда иностранных граждан. Кроме того, в указе говорится, что необходимо обновить список государств «миграционного риска» и включить в него Россию.