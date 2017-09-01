На подготовку отопительного сезона в Югре выделили 3,5 миллиарда рублей

Отопительный сезон стартовал Югре с 1 сентября, на его подготовку были направлены более 3,5 миллиарда рублей, сообщает РИА Новости.

"В целях реализации мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду 2017-2018 годов из бюджетов разных уровней, а также средств предприятий направлены финансовые средства более 3,5 миллиарда рублей. На территории Югры подача теплоснабжения от источников тепловой энергии на объекты социального назначения осуществляется с 1 сентября 2017 года", — заявили в в региональном департаменте жилищно-коммунального комплекса и энергетики.

В середине августа в рамках заседания правительства региона губернатор Наталья Комарова заявила, что одной из самых важных тем в связи с новым отопительным сезоном является задолженность за услуги ЖКХ. В целом по региону собираемость платежей за жилищно-коммунальные услуги составляет 96,4%, что чуть выше показателей прошлого года. По словам губернатора, важно не допускать долгов в отношении объектов государственного и муниципального имущества.

"Это своего рода маркер для людей. Если органы власти будут демонстрировать необходимый уровень платежный дисциплины, то и другие собственники повысят свою ответственность", — заявила глава региона.