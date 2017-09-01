Москва назвала закрытие консульств в США «рейдерским захватом»

Американские власти «продолжают громить двусторонние отношения» и не задумываются о последствиях для международной стабильности. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков, комментируя журналистам решение США закрыть генконсульства России в Сан-Франциско и еще двух объектов в Нью-Йорке и Вашингтоне, передает РБК.

«Все это сделано в виде рейдерского захвата, потому что уже с 1 сентября консульство в Сан-Франциско прекращает работу», — сказал Ушаков. Дипломатам, подчеркнул он, остается всего полтора дня на прекращение своей деятельности.

Ушаков напомнил, что когда он был послом, все тоже было «неоднозначно и тяжело», но при этом было и «проще». Так, пребывание Джорджа Буша-младшего на посту президента началось с высылки 50 российских дипломатов, напомнил он. Россия тогда дала ответ, и на «этом все прекратилось». После саммита президентов Буша и Владимира Путина «отношения между двумя странами начали развиваться», сказал Ушаков.

Накануне, в четверг, 31 августа, Госдепартамент США заявил о закрытии российского генконсульства в Сан-Франциско и представительства в Вашингтоне и Нью-Йорке. В опубликованном накануне пресс-релизе говорится, что США пошли на такую инициативу «в духе паритета, на который ссылается Россия».

Как позже уточнили в Белом доме, соответствующее решение принял лично президент Дональд Трамп. В Госдепе добавили, что США ранее «полностью выполнили решение правительства Российской Федерации сократить численность американской дипломатической миссии в России». В Госдепе решение российского правительства назвали «безосновательным» и вредным для отношений между двумя странами.