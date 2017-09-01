ЦБ: Группе «Открытие» требуется 250-400 миллиардов рублей

Центробанк предварительно оценил потребность в докапитализации санируемой группы «Открытие» в 250-400 млрд руб., значительная часть средств пойдет на поддержку «Росгосстраха» и банка «Траст», сообщает «Ведомости» со ссылкой на заместителя председателя ЦБ Василия Поздышева. Он заметил, что еще не все активы группы изучены временной администрацией и это предварительные оценки.

ЦБ объявил о санации банка «ФК Открытие» на этой неделе. Это крупнейший в истории российской банковской системы случай санации и первый проект Фонда консолидации банковского сектора, созданного как раз для того, чтобы ЦБ мог проводить санации самостоятельно, без участия рыночных инвесторов и Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

Вместе с банком в фонд отойдут «Росгосстрах», банк «Траст», три пенсионных фонда (РГС, «Лукой-гарант» и электроэнергетики), «Росгосстрах банк», компания «Открытие брокер», а также проекты «Точка» и Рокетбанк.

Когда ЦБ объявлял о санации группы, он сообщил, что на финансовое оздоровление ему потребуется 6-8 месяцев. ЦБ станет собственником не менее 75% акций банка, у действующих акционеров может остаться не более 25% акций — это если временная администрация установит, что капитал банка положительный. Если же выяснится, что собственные средства «ФК Открытие» отрицательные, акционеры потеряют права собственности, заявил ЦБ.

Пока у ЦБ нет информации, были ли какие-то активы выведены из банка перед его санацией: «Сначала нужно определить ситуацию, увидеть, что есть, а чего нет, а потом делать выводы. Пока акционеры группы "Открытие" конструктивно сотрудничают с Банком России, и топ-менеджмент тоже», — сказал Поздышев.

По словам Поздышева, после ревизии активов какие-то компании группы, возможно, придется закрыть, какие-то объединить, но большинство компаний ЦБ будет развивать.