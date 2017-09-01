Минфин: Дефицит бюджета в этом году будет на уровне двух процентов ВВП

Дефицит бюджета России в текущем году будет на уровне около 2% ВВП или чуть больше, заявил глава Минфина Антон Силуанов. Об этом сообщает «Ведомости». «У нас в этом году еще будет уточнение бюджета осеннее. У нас есть определенные задачи, которые будем решать и которые будут требовать дополнительных затрат»,— цитирует ТАСС министра.

По его словам, ведомство надеется, что размер Резервного фонда в 2017 году превысит 600 миллиардов рублей. «Как мы и говорили, использование наших резервов будем откладывать до последнего, когда нам действительно потребуются ресурсы... Наши прогнозы — 623 миллиарда рублей было, сейчас уточняются, но тем не менее прогнозы по накоплению резервов сохраняются»,— уточнил Антон Силуанов. Он добавил, что с 2019 года Минфин намерен отказаться от использования Резервного фонда.

Вчера Минэкономики представило обновленный прогноз макроэкономического развития России до 2020 года. По итогам текущего года ВВП страны может увеличиться до 2,1%. Рост реальных доходов населения по прогнозам ведомства в 2018 году составит 2,1%.