Кандидат в канцлеры Германии признал невозможность отнять Крым у России

Лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и кандидат на пост канцлера Мартин Шульц заявил в интервью Bild, что принадлежность Крыма России — свершившийся факт, от которого Москва не откажется, передает Lenta.ru.

«Мне кажется, ситуация такова, что русские сделали из этого свершившийся факт, на чем они будут настаивать», — пояснил он, добавив, что все равно считает присоединение полуострова к России нарушением международного права. Шульц отметил, что насильно отобрать Крым у РФ вряд ли возможно и единственный допустимый путь — переговоры.

«С одной стороны, мы должны выдвигать предложения, но они имеют смысл только в том случае, если Россия готова на них пойти», — резюмировал немецкий политик, отметив, что гонки вооружений допускать нельзя.