В Югре планируют освоить 80 новых участков недр к 2025 году

Не менее 80 новых перспективных участков недр планируется передать в пользование к 2025 году в Югре, что позволит увеличить дополнительную добычу нефти на территории региона, сообщает РИА Новости со ссылкой на окружной департамент недропользования и природных ресурсов.

"Планомерная работа правительства автономного округа по включению участков недр Югры в программу лицензирования позволит ввести в промышленный оборот в период с 2018 по 2025 годы не менее 80 новых перспективных участков недр, дополнительная добыча по которым может составить до 30 миллионов тонн нефти", — заявили в департаменте.

Ранее в правительстве Югры был утвержден перечень из 46 участков недр, предлагаемых для включения в программу лицензирования. Суммарные извлекаемые запасы нефти на данных участках составляют более 65 миллионов тонн, ресурсы нефти превышают 41 миллион тонн.

В региональном правительстве отмечают, что несмотря на все сложности и проблемы, перспективы развития нефтяной отрасли автономного округа велики, а ресурсная база углеводородного сырья региона позволяет сохранить потенциал добычи в Югре на высоком уровне.