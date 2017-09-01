На ликвидацию свалок в СОТ «Энергостроитель», «Прибрежный» и «Прибрежный-2» выделено 150 тыс. рублей // ФОТО

На ликвидацию свалок строительного мусора и коммунальных отходов в СОТ «Энергостроитель», «Прибрежный» и «Прибрежный-2» в районе пос. Лесного выделено 150 000 рублей.

30 августа по обращению «Зеленого Фронта» совместно с инспектором Природнадзора Югры был проведен осмотр земельных участков под Сургутом, где происходило массовое складирование отходов на протяжении нескольких месяцев. Одна свалка уже частично ликвидирована, представители «Зеленого фронта» лично убедились в этом в ходе осмотра.

Напомним, что жалобы начались в середине июня 2017 года, когда по словам жителей, в «Прибрежный-2» стоянку завалили мешками с мусором и металлоломом. Однако, не смотря на то, что жители жаловались на тухлый запах мусора, который своевременно не вывозили, свалка продолжала расти.

Председатель МОО «Зеленый Фронт» Сергей Виноградов: «Сейчас мы ждем официальный ответ от Природнадзора Югры о дальнейшей судьбе этих свалок. Такие совместные проверки способствуют скорейшей ликвидации мусора и нам важно, чтобы он был вывезен на санкционированные объекты».