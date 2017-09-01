Югорские школьники представят округ на всероссийских президентских соревнованиях

Девять учеников Салымской школы и команда из 18 воспитанников гимназии Советского примут участие в финале всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания», которые пройдут с 4 по 25 сентября в Анапе в детском центре «Смена».

Кроме того, в финале всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские спортивные игры» примут участие 22 воспитанника гимназии Советского. Игры пройдут в Туапсе в детском центре «Орленок» с 7 по 28 сентября.

В 2017 году обязательная программа «Президентских состязаний» включает в себя спортивное многоборье, эстафетный бег, творческий и теоретический конкурсы.

А в обязательную программу «Президентских спортивных игр» входят: баскетбол 3х3, легкая атлетика, настольный теннис, плавание, шашки. Дополнительная программа представлена тремя видами – лапта, гандбол, тэг-регби 5х5.