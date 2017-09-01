Рассрочку должникам по капремонту продлят до конца года

Югорский фонд капитального ремонта принял решение о продлении акции, по которой должникам за капитальный ремонт предоставляется рассрочка. Акция продлена до конца 2017 года.

Напомним, что рассрочку могут получить собственники, задолжавшие крупную сумму за капитальный ремонт и не имеющие возможности погасить его разовым платежом. Рассрочку можно получить, обратившись в Югорский фонд капитального ремонта с письменным заявлением. Предварительно необходимо будет оплатить не менее 30 % от суммы его задолженности по взносам на капитальный ремонт на дату обращения в Фонд. После 31 декабря акция закончится, и соглашения заключаться не будут.

Отметим, что предложение о рассрочке действует до тех пор, пока Фонд не обратится в суд. После обращения Фонда в суд рассрочка будет невозможна и необходимо будет платить всю сумму целиком.

На сегодняшний день общая задолженность югорчан за капремонт за весь период действия программы составляет 1,6 млрд. рублей. В этом году было уже направлено более 60 тысяч претензий жителям Югры за неуплату взносов на капремонт на сумму 1,1 млрд. рублей.