На старте "Кросса нации" в Югре ждут около 11 тыс. жителей округа

16 сентября в Югре пройдет очередной забег в рамках всероссийской акции "Кросс нации". Организаторы ожидают что в этот день на старт выйдут более 11 тыс. югорчан в 17 муниципалитетах округа.

Главным местом праздника станет ханты-мансийский центр зимних видов спорта имени А. В. Филипенко. Регистрация желающих выйти на старт жителей и гостей столицы Югры проходит на сайте организатора мероприятия – АУ «Юграмегаспорт». Она закончится 14 сентября.

Каждому любителю здорового образа жизни также предстоит заполнить карточку участника. Сделать это можно будет 14 и 15 сентября с 10 до 17 часов в холле Ледового дворца и 16 сентября с 11:30 до 12:40 в центре зимних видов спорта.

В соревновательных забегах на 1 500, 2 500, 3 000 и 5 000 метров быстрейших будут выявлять воспитанники городских спортшкол. Большинство остальных участников стартует на дистанции полтора километра. Кроме того, организаторы обещают интересную развлекательную программу, конкурсы, выступления коллективов художественной самодеятельности и лотерею с призами.