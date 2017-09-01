АО «Тюменская энергосбытовая компания» уже 11 лет является гарантирующим поставщиком электроэнергии

1 сентября 2017 года исполняется 11 лет с момента присвоения АО «Тюменская энергосбытовая компания» статуса гарантирующего поставщика электроэнергии.

Институт гарантирующих поставщиков создан в результате вступления в силу новых правил оптового и розничного рынков в ходе проведения реформы энергетической отрасли. Он выполняет прежде всего социальную функцию: компания, имеющая данный статус, обязана заключить договор купли-продажи электрической энергии с любым обратившимся к ней потребителем на территории ее региона обслуживания, а также с теми абонентами, которые в силу различных обстоятельств остались без обслуживавшей их энергосбытовой компании. В зоне ее действия также находятся социально значимые категории потребителей, снабжение электроэнергией которых не может быть поставлено в полную зависимость от конъюнктуры рынка. Стоимость поставки электроэнергии гарантирующим поставщиком может служить для потребителя экономическим критерием при анализе цен, предлагаемых независимыми энергосбытами.

Гарантирующий поставщик фактически является инфраструктурной организацией розничного рынка электроэнергии. Он производит закупку электроэнергии у производителей на оптовом и розничном рынках и заключает с сетевыми организациями договор о ее передаче конечному потребителю, для которого, по сути, выполняет функцию «единого окна», поскольку помимо реализации осуществляет расчет абонента, выписку счетов, сбор денежных средств, взыскание задолженности.

Согласно российскому законодательству, данный статус распространяется на определенную территорию. По этому параметру АО «Тюменская энергосбытовая компания» считается одним из самых крупных гарантирующих поставщиков в стране. Зоны ее деятельности определены на основании Решения Региональной энергетической комиссии Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО от 09.07.2007 № 44 в пределах административных границ трех этих субъектов Федерации за исключением зон деятельности других гарантирующих поставщиков электрической энергии.