Кремль может выдвинуть в кандидаты России женщину

Спарринг-партнером главного кандидата в президенты может стать женщина, рассказали «Ведомостям» собеседники в администрации и близкие к ней эксперты.

На такую кандидатуру рассматривали 5-7 женщин, среди которых три – из «Справедливой России»: председатель Социал-демократического союза женщин России Наталья Великая, лидер Национального родительского комитета Ирина Волынец и член центрального совета партии Ирина Петеляева.

Стоит отметить, Великая заявила, что с ней об этом разговора не было. Петлеляева также сообщила, что ей не поступали официальные предложения, однако ей было бы интересно поучаствовать: «Есть социальный запрос на женщин в политике, это повысит интерес к предсказуемым выборам».

Политолог Константин Калачев заявил, что такое действие было предсказуемо, так как была необходимость хоть как-то разнообразить сценарий выборов, выстроить хоть какую-то драматургию.

Однако политолог Михаил Виноградов считает, что такой необходимости нет, и кандидаты женщины попросту отнимут голоса у всех «Если это будет женственная женщина, она несколько смягчит усталость и раздражение избирателей от Зюганова, Жириновского и Явлинского».

«Гендерное равноправие должно соблюдаться: по рекомендациям Совета Европы женщин в политике должно быть около 30 процентов, у нас – 10 процентов», – напомнил политолог Глеб Кузнецов.

Напомним, что до сегодняшнего дня женщины были кандидатами в президенты лишь дважды: в 2000 г. нынешний председатель Центризбиркома Элла Памфилова («Гражданское достоинство») набрала 1,01 процента голосов, а в 2004 г. Ирина Хакамада (Союз правых сил) – 3,84 процента.